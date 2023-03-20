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Туры в Турции из Астаны 2023

Туры в Турцию из Астаны - это привлекательное и выгодное решение, позволяющее насладиться качественным отдыхом на лучших курортах! Турфирма «TourBazar» предлагает широкий ассортимент готовых пакетных туров, стоимость которых является оптимально доступной для путешественников с различным уровнем бюджета.
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Турция – это популярное туристическое направление среди путешественников с различных уголков мира. Ежегодно на турецкие курорты съезжается тысячи отдыхающих с различными интересами и бюджетом. Все дело в изобилии развлекательных предложений и доступности отдыха на морском побережье.

Климатические особенности

Турция расположена на побережье Средиземного моря, что определяет ее климатические особенности. Здесь климат субтропический средиземноморский. Летом здесь царит теплая и солнечная погода, а в зимнее время года приходят дожди и прохлада.

С июня по август, средняя температура воздуха в дневные часы составляет около +30°C, а ночью столбик термометра не опускается ниже +20°C. Морская вода у побережья прогревается до +28°C, что создает идеальные условия для купания.

С декабря по февраль, температура воздуха днем опускается до +15°C, а ночью держится на уровне +10°C. В этот период море остывает и не очень подходит для купания.

Осенне-весенний период в Турции достаточно прохладный. Температура воздуха редко выше +20°C в течение дня, а ночью держится на уровне +15°С.

Лучшие турецкие курорты

Собираясь на отдых в Турцию не так просто определиться с конкретным местом, которое хочется посетить. Однако можно выделить 5 основных курортов, куда стремятся попасть путешественники:
  1. Анталия – крупнейший и самый популярный курорт на южном побережье Турции. Известен своими пляжами, роскошными отелями и богатой историей.
  2. Бодрум – главный курорт на берегу Эгейского моря, который привлекает туристов своими красивыми пляжами, ночной жизнью и множеством исторических достопримечательностей.
  3. Фетхие – курорт на средиземноморском побережье, известный своей прекрасной природой, историческими памятниками и возможностями для активного отдыха.
  4. Кемер – небольшой, но при этом популярный курорт на южном побережье Турции. Сюда едут за пляжным отдыхом, возможностью полазить по горам, а также заняться водными видами спорта.
  5. Мармарис – курорт на побережье Эгейского моря, который сочетает красивые пляжи, неповторимой красоты горы и изобилие ресторанов, баров, а также современных центров для шопинга. Также здесь организовываются экскурсии на яхтах и катерах по близлежащим островам и бухтам.

ТОП-5 причин поехать в отпуск в Турцию

Турция – это удивительная страна, предлагающая гостям различные форматы размещения, отдыха и развлечений на любой вкус и кошелек. На то, чтобы отправиться на отдых именно в эту страну есть как минимум 5 причин:

1. Красивые пляжи и море
Турция известна своими красивыми пляжами и чистым морем. Некоторые из самых популярных мест для купания в Турции - это Анталия, Бодрум, Фетхие и Мармарис.

2. Исторические достопримечательности
Страна богата историческими местами, такими как Эфес, Памуккале и Хагия-София. Эти места являются прекрасными местами для экскурсий и знакомства с историей и культурой Турции.

3. Кулинарные удовольствия
Во всем мире Турция славится своей вкусной кухней. Каждый отдыхающий может попробовать множество блюд, таких как кебабы, мезе, турецкие сладости и многое другое. Турция также известна своими свежими фруктами и овощами, которые можно купить на местных рынках.

4. Разнообразные развлечения
Восточная страна предлагает множество различных активностей для всех возрастов. Это и катание на водных лыжах, и сафари на джипах, и рыбалка, и дайвинг. Также можно посетить водные парки и тематические парки.

5. Гостеприимство местных жителей
Местные жители всегда рады помочь и поделиться своими знаниями о стране. Каждый желающий может познакомиться с турецкой культурой и традициями, пообщаться с местными жителями и узнать больше об их обычаях и образе жизни

Советы путешественнику, собирающемуся на отдых в Турцию

Хотите, чтобы ваш отдых прошел незабываемо? Тогда позаботьтесь о нем заранее. Мы собрали 5 советов, которые помогут вам в этом:

1. Изучите особенности региона, куда планируется путешествие и составьте маршрут
Турция – большая страна, имеющая большое количество интересных мест для знакомства с природой, удивительными пляжами и расширения границ кругозора. Заранее узнайте возможности конкретного курорта и обязательно воспользуйтесь ими в рамках предстоящего опыта.

2. Определитесь с бюджетом
Курорты Турции – это удивительные места, которые доступны для туристов с различным уровнем бюджета. Здесь можно отдохнуть как дорого, так и весьма скромно. Заранее определитесь с бюджетом на путешествие и постарайтесь спланировать расходы.

3. Познакомьтесь с особенностями местной культуры и традициями
Жители Турции, как и любой другой народ, имеют уникальные обычаи и традиции, знание которых поможет избежать неловких ситуаций.

4. Помните о собственной безопасности
Речь не только об осторожности на улице в темное время суток, но еще и о соблюдении элементарных правил: не пить из-под крана, использовать крем для защиты от солнца, быть осторожными в выборе уличной еды.

5. Попробуйте блюда местной кухни
Система «все включено» – это, конечно, хорошо, но только познакомившись с истинно турецкими блюдами можно полноценно проникнуться местным колоритом и насладиться культурой страны.

Стоимость путевки в Турцию из Астаны

Назвать точную стоимость путевки в Турцию из Астаны невозможно, так как стоимость любого путешествия по пакетному туру складывается с учетом таких факторов, как: Также стоит отметить, что у каждого путешественника есть возможность сэкономить на путешествии в Турцию. Для этого можно воспользоваться системой раннего бронирования и приобрести горящий тур, стоимость на которые бывает снижена до -70%.
 
С турфирмой «TourBazar» каждый путешественник сможет незабываемо провести время на лучших мировых курортах. Оформляйте туры в Турцию из Астаны по оптимально доступным ценам и наслаждайтесь беззаботным времяпровождением в отпуске.
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